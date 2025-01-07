Ordu’da Elektrik Faciası, Fabrika İşçisi Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir tekstil fabrikasında elektrik akımına kapılan evli bir çocuk babası 29 yaşındaki Zihni Özgan hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu’da Elektrik Faciası, Fabrika İşçisi Hayatını Kaybetti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Bolaman Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasında çalışan 29 yaşındaki Zihni Özgan arızalanan buharlı ütü kazanını tamir ettiği sırada dehşeti yaşadı. Özgan, elektrik akımına kapıldı.

Ordu’da Elektrik Faciası, Fabrika İşçisi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Özgan, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu’da Elektrik Faciası, Fabrika İşçisi Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Kaynak: İHA

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