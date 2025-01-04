Tarihi Eser Operasyonu, Yüzlerce Sikke Ele Geçirildi

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz analiz ve çalışmalarının ardından, il merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonda, tarihi eser değeri taşıdığı değerlendirilen 715 adet sikke bulundu. Şüpheliler, yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tarihi eser kaçakçılığına karşı mücadeleye kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: İHA