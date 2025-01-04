Feci Kazada Can Vermişlerdi, Son Yolculuklarına Uğurlandılar

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Kepsut ilçesi Hotaşlar Mahallesi yol ayrımında yaşandı. Balıkesir-Dursunbey seferini yapan Cemal Demir idaresindeki 10 VZ 975 plakalı yolcu midibüsü, kontrolsüz şekilde ana yola çıkan Enes Kabakoğlu (23) yönetimindeki 10 F 4728 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, Kepsut İtfaiye Grup Amirliği'nden 2 araç ve 7 personel, Karesi Grup Amirliği'nden ise 2 araç ile 6 personel yönlendirildi.

ARAÇTAKİ İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin kontrolünde; otomobildeki emekli orman işçisi Ramazan Kabakoğlu (63) ile emekli kimya öğretmeni Zeki Bulcak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekipler, Dursunbey Seyahat'e ait midibüs şoförü Cemal Demir'in de aralarında olduğu 20 kişi ve Ramazan Kabakoğlu'nun oğlu, ağır yaralı otomobil sürücüsü Enes Kabakoğlu ile ölen 2 kişinin cansız bedenini, bulundukları yerden çıkardı.

HAYATLARINI KAYBEDENLER SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Toplam 21 yaralı, Balıkesir'deki çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Zeki Bulcak ve Ramazan Kabakoğlu'nun cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından aileleri tarafından teslim alındı. Zeki Bulcak, bugün öğle vakti, Hasan Basri Çantay Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazada ölen Ramazan Kabakoğlu'nun cenazesi ise Balıkesir'de oturduğu evin önünde helallik alınmasının ardından memleketi Bigadiç ilçesine gönderildi. Kabakoğlu, Bigadiç'in kırsal Çömlekçi Mahallesi'nde bugün ikindi vakti mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kazada yaralanan 21 kişinin tedavisi sürerken, yaralılardan otomobil sürücüsü Enes Kabakoğlu'nun sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: DHA