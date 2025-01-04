Kazdağları'nda Kaybolan Kişiden İyi Haber

Balıkesir'de Kazdağları'nda kayıp olarak aranan kişiden iyi haber geldi. Kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Kazdağları'nda Kaybolan Kişiden İyi Haber

Balıkesir’in Edremit ilçesi Kazdağları bölgesinde kaybolan bir kişi, kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Güre Mahallesi Kazdağları mevkisinde bir kişinin kaybolduğu ihbarının ulaştığı bildirildi.

İhbar üzerine AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, jandarma ve polis ekiplerinden oluşan 55 kişilik bir ekip bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kaybolan kişi sağ olarak bulundu. Kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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