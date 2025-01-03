Balıkesir’de Feci Kaza, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Alınan bilgilere göre kaza, Kepsut kara yolunda yaşandı. Kent merkezinden Dursunbey ilçesine yolcu taşıyan 10 VZ 975 plakalı minibüs ile 10 F 4728 plakalı otomobil, Hotaşlar kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken otomobilde de hasar meydana geldi.

İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken ilk belirlemelere göre 10'dan fazla kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YOL GEÇİCİ OLARAK ULAŞIMA KAPATILDI

Kaza nedeniyle Kepsut-Dursunbey kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA