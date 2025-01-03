Balıkesir’de Feci Kaza, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre 10'dan fazla kişi yaralandı.

Balıkesir’de Feci Kaza, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Alınan bilgilere göre kaza, Kepsut kara yolunda yaşandı. Kent merkezinden Dursunbey ilçesine yolcu taşıyan 10 VZ 975 plakalı minibüs ile 10 F 4728 plakalı otomobil, Hotaşlar kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken otomobilde de hasar meydana geldi.

Balıkesir’de Feci Kaza, 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken ilk belirlemelere göre 10'dan fazla kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Balıkesir’de Feci Kaza, 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Resim : 2

YOL GEÇİCİ OLARAK ULAŞIMA KAPATILDI

Kaza nedeniyle Kepsut-Dursunbey kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kazakistan’da Zincirleme Facia, Ortalık Savaş Alanına Döndü, 95 Araç Birbirine GirdiKazakistan’da Zincirleme Facia, Ortalık Savaş Alanına Döndü, 95 Araç Birbirine GirdiDünya
Edirne'de Korkunç Kaza: Yolcu Minibüsüyle Otomobil ÇarpıştıEdirne'de Korkunç Kaza: Yolcu Minibüsüyle Otomobil ÇarpıştıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası
Koç Holding'in Başkanı Ömer Koç Tarih Verdi! Kapıları Açıyor Koç Holding'in Başkanı Ömer Koç Tarih Verdi! Kapıları Açıyor
Adıyaman'da İş Cinayeti: Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü Adıyaman'da İş Cinayeti: Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü
Gözlük Kullananlar Dikkat! Sapların Üzerindeki Rakamlar Meğer Bu İşe Yarıyormuş Gözlük Kullananlar Dikkat! Sapların Üzerindeki Rakamlar Meğer Bu İşe Yarıyormuş
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu