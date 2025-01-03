Edirne'de Korkunç Kaza: Yolcu Minibüsüyle Otomobil Çarpıştı

Edirne'de yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Otomobil ise çarpmanın etkisiyle savrularak refüje çıktı.

Son Güncelleme:
Edirne'de Korkunç Kaza: Yolcu Minibüsüyle Otomobil Çarpıştı

Edirne'de M.E'nin kullandığı 22 BC 512 plakalı Havsa-Edirne arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile B.S. yönetimindeki 22 BB 455 plakalı otomobil Kocasinan Mahallesi'nde kavşakta çarpıştı.

Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak refüje çıktı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, sürücüler ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

Minibüsteki diğer 16 yolcu ise başka bir araçla Havsa ilçesine götürüldü.

Kars'ta Feci Kaza! İki Minibüs Çarpıştı: 1'i Ağır, 27 YaralıKars'ta Feci Kaza! İki Minibüs Çarpıştı: 1'i Ağır, 27 YaralıGüncel

Kaza Sonrası Birbirlerine Girdiler: 11 GözaltıKaza Sonrası Birbirlerine Girdiler: 11 GözaltıGüncel

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Kapıları Neden 7 Dal Biberiye Asılır? Asırlık Gizem Çözüldü Kapıları Neden 7 Dal Biberiye Asılır? Asırlık Gizem Çözüldü
İsrail Gazze'deki Evleri Vurdu! En Az 11 Can Kaybı İsrail Gazze'deki Evleri Vurdu! En Az 11 Can Kaybı
iPhone 18 ve 19'un Özellikleri Sızdırıldı: Samsung'un O Özellikleri Alındı iPhone 18 ve 19'un Özellikleri Sızdırıldı: Samsung'un O Özellikleri Alındı
Karaman'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı Karaman'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı