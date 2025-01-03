Edirne'de Korkunç Kaza: Yolcu Minibüsüyle Otomobil Çarpıştı

Edirne'de M.E'nin kullandığı 22 BC 512 plakalı Havsa-Edirne arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile B.S. yönetimindeki 22 BB 455 plakalı otomobil Kocasinan Mahallesi'nde kavşakta çarpıştı.

Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak refüje çıktı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, sürücüler ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

Minibüsteki diğer 16 yolcu ise başka bir araçla Havsa ilçesine götürüldü.

Kaynak: AA