Karaman'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Karaman'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Karaman'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Karaman'da E.K'nin (19) kullandığı 70 ABN 054 plakalı motosiklet Urgan Mahallesi 1991. Sokak Kavşağı'nda N.E.A. yönetimindeki 06 MD 2289 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü E.K. ile motosikletteki Mehmet Ali Kara (17) yol kenarına savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

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