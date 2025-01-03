İsrail Gazze'deki Evleri Vurdu! En Az 11 Can Kaybı

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde 5 eve hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda biri gazeteci en az 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail Gazze'deki Evleri Vurdu! En Az 11 Can Kaybı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde olan saldırıları 7 Ekim 2023'ten beri devam ediyor. İsrail savaş uçakları ilk olarak Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde bir evi bombaladı. Filistinli "Selman" ailesine ait eve düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Zevayide beldesinde de "Şalat" ailesine ait evi insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alması sonucu biri gazeteci olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail Gazze'deki Evleri Vurdu! En Az 11 Can Kaybı - Resim : 1

MÜLTECİ KAMPINI BOMBALADI

Gazze'nin Nusayrat Mülteci Kampı'nda İHA'ların bir evi bombaladığı saldırıda da 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Gece geç saatlerde Nusayrat Mülteci Kampı'nda "Mişmiş" ailesinin evine düzenlenen hava saldırısında da bir kadın hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin, Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğu bölgesini topçu atışlarıyla hedef aldığını belirtti. Kuzeydeki Gazze kentinde İsrail savaş uçaklarının bir evi bombalaması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, saldırıda yaralananlar oldu.

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Kaynak: AA

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