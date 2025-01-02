BM Komiseri'nden Çarpıcı Açıklama: Güvenli Yer Yok

BM'nin Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini Gazze'ye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lazzarini, Gazze Şeridi'nde güvenli yer olmadığını açıkladı.

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BM Komiseri'nden Çarpıcı Açıklama: Güvenli Yer Yok

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun Han Yunus'taki El-Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırı bombaladığını kaydederek, Gazze Şeridi'nde güvenli bir yer olmadığını belirtti.

Lazzarini, sosyal medya hesabından İsrail'in bu sabah "güvenli olduğunu" iddia ettiği El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ettiğine işaret eden Lazzarini, o tarihten bu yana bölgede güvenli yer bulunmadığını ve kimsenin güvende olmadığının altını çizdi.

BM Komiseri'nden Çarpıcı Açıklama: Güvenli Yer Yok - Resim : 1

İsrail'in "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi'deki saldırısında çok sayıda kişinin öldüğüne ve yaralandığına dikkati çeken Lazzarini, "(Bu saldırı) Güvenli bölgeyi bırakın, insani bir bölgenin bile olmadığına dair bir hatırlatma daha." ifadesini kullandı.

Lazzarini, ateşkese varılmayan her günün Gazze'de daha fazla trajediye sebep olacağını kaydetti.

İsrail ordusu, "güvenli olduğunu" iddia ettiği El-Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda en az 3 çocuk olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetmiş, 15 Filistinli de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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