ABD'de İlk! İşsizlik Maaşı Başvuruları Düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 28 Aralık 2024 ile biten haftada 211 bine indi. Yeni rakam, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD'de İlk! İşsizlik Maaşı Başvuruları Düştü

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Aralık 2024 ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi azaldı. Sayı, 211 bine düştü.

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8 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Ortaya çıkan yeni rakam, 222 bin olan piyasa beklentisinin altında kaldı. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 219 binden 220 bine revize edildi. Bu dönemde 8 ayın en düşük seviyesini kaydedildi.

ABD'de İlk! İşsizlik Maaşı Başvuruları Düştü - Resim : 2

Öte yandan devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 21 Aralık 2024 ile biten haftada 52 bin kişi azalışla 1 milyon 844 bin olarak açıklandı.

Kaynak: AA

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