Tekirdağ’da Yürekler Ağza Geldi! Pazar Tezgahındaki Yangın 3 Eve Sıçradı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Begonya Sokak'ta panik dolu anlar yaşandı. Pazar tezgahlarının olduğu alanda başlayan yangın, çevredeki evlere sıçradı.

Yangının ihbar edilmesi sonrasında pazar alanı gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Mahalle sakinleri de evlerini boşaltarak hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi. yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA