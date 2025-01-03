Bursa'da 150 Ruhsatsız Tabancayla Yakalandı, Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araçtan 150 ruhsatsız tabanca çıktı. Gözaltına alınan sürücü "ruhsatsız silah ticareti" suçundan tutuklandı.

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Bursa'da 150 Ruhsatsız Tabancayla Yakalandı, Tutuklandı

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, il dışından çok sayıda ruhsatsız tabanca sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, il dışından araç kiralayıp, dikkati çekmemek için eşi ve çocuklarını da yanına alan zanlı D.Ö'nün alternatif güzergahlardan Bursa'ya geleceğini belirledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis, şüphelinin içinde bulunduğu aracı İnegöl ilçesinde durdurdu. Yapılan aramada, aracın bagajında satışa hazır halde ayrı ayrı paketlenmiş 150 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "ruhsatsız silah ticareti" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: AA

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