Samsun'da Bir Eve Uyuşturucu Baskını: 1 Gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi. Evde 315,93 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, A.D'nin (31) ikametinde arama yapıldı.
Evde 315,93 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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