Ne Uludağ Ne Erciyes! Yılbaşında Kayak Tutkunlarının İlk Rotası O Kent Oldu

Kastamonu-Çankırı sınırında yer alan Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezleri, yeni yıl tatilini değerlendiren vatandaşların yoğun ilgisiyle dolup taştı. Kayak yapanlar, dağın zirvesinde keyifli anlar yaşadı.

Ne Uludağ Ne Erciyes! Yılbaşında Kayak Tutkunlarının İlk Rotası O Kent Oldu

Yeni yıl tatilini fırsat bilen tatilciler, Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerine akın etti. Başta Ankara, İstanbul, Karabük, Çankırı, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Çorum ve Amasya'dan gelen kayak tutkunları, kayak merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.

Ne Uludağ Ne Erciyes! Yılbaşında Kayak Tutkunlarının İlk Rotası O Kent Oldu - Resim : 1

Kayak yapanlar, dağın zirvesinde keyifli anlar yaşarken, çocuklar ve aileler ise kızak pistlerinde eğlenceli vakit geçirdi.

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda bulunan oteller de tam kapasiteyle hizmet verdi. Güneşli havada kayak yapmanın tadını çıkaran vatandaşlar, Ilgaz Dağı'na hayran kaldıklarını belirtti.

Ne Uludağ Ne Erciyes! Yılbaşında Kayak Tutkunlarının İlk Rotası O Kent Oldu - Resim : 2

Kaynak: İHA

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