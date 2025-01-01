Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Son Yolculuğunu Uğurlandı

Adana’da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Kopan’ın sevenlerinin gözyaşları sel oldu.

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Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Son Yolculuğunu Uğurlandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Bahadır Kopan bugün trafik kazası geçirdi. Kopan, ağır yaralanan Kopan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Son Yolculuğunu Uğurlandı - Resim : 1

Kopan'ın cenazesi otopsinin ardından yakınları ve silah arkadaşları tarafından alındı. Kılınan cenaze namazının ardından Kopan'ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Son Yolculuğunu Uğurlandı - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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