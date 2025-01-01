Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Son Yolculuğunu Uğurlandı
Adana’da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Kopan’ın sevenlerinin gözyaşları sel oldu.
Adana İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Bahadır Kopan bugün trafik kazası geçirdi. Kopan, ağır yaralanan Kopan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kopan'ın cenazesi otopsinin ardından yakınları ve silah arkadaşları tarafından alındı. Kılınan cenaze namazının ardından Kopan'ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.
Kaynak: İHA
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