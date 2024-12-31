Akaryakıt Deposundan 54 Kilo Uyuşturucu Çıktı

Erzurum’da akaryakıt deposuna zulalanmış 54 kilo 450 gram likit metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan İran uyruklu şahıs da gözaltına alındı.

Akaryakıt Deposundan 54 Kilo Uyuşturucu Çıktı

Erzurum’da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında bir aracın yakıt deposunda zulananmış vaziyette; 54 kilo 450 gram likit metamfetamin maddesi ve bin 350 TL, 100 dolar ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen İran uyruklu A.H. (44) tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yapılan açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

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Kaynak: İHA

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