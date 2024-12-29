Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi Hastane Caddesi'nde akşam saatlerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosikletteki 2 kişi yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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