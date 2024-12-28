Karaman'da Aranan 8 Kişi Tutuklandı

Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında 27 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8’i tutuklandı.

Karaman'da Aranan 8 Kişi Tutuklandı

Karaman İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 20-26 Aralık tarihleri arasında tüm ekiplerin katılımıyla yapılan uygulamalarda 10 bin 939 kişi sorgulanırken, 27 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı.

Aranan 27 kişiden 8’i tutuklandı. Trafik uygulamasında ise 10 araç sürücüsüne ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan işlem yapıldı.

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Kaynak: İHA

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