Birçok İlde Hırsızlığa Karıştı, Rize'de Yakalandı

Farklı illerde birçok hırsızlık olayına karışan şahıs, Rize'de yakalandı.

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Birçok İlde Hırsızlığa Karıştı, Rize'de Yakalandı

Farklı illerde hırsızlık yaptığı öğrenilen şahıs Rize’de polise yakalandı.

Farklı illerde hırsızlık yaptığı öğrenilen T.B. isimli şahıs, Rize’nin Fındıklı ilçesinde de 1 hafta içerisinde birden fazla hırsızlık olayına karıştı. En son Rize’nin Pazar ilçesinde bir yakıt istasyonundan bir miktar para ve 1 kartona yakın sigara çalan T.B., o gün kayıplara karıştı.

Pazar Emniyeti’nin özverili çalışmaları neticesinde izi sürülen T.B., ilçe emniyetine bağlı ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten T.B., sonrasında nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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