Muğla ve Antalya İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji, Muğla ve Antalya için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Vatandaşlar su baskını, sel, heyelan, yıldırıma karşı uyarıldı.

Muğla ve Antalya İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden itibaren Muğla'nın doğusu, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Antalya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların 700-800 metre rakım ve üzeri yüksekliklerde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den Sarı Alarm: Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Yağmur, Kar ve Fırtına GeliyorMeteoroloji'den Sarı Alarm: Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Yağmur, Kar ve Fırtına GeliyorGüncel

Kaynak: AA

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