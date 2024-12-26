Kayseri’de Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 52.50 gram narkotik madde ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 21 yaşındaki R.Ö. yolcu otobüsünde gözaltına alındı. R.Ö.'yü gözaltına alan ekipler, şahsın çantasında 52.50 gram narkotik madde ele geçirdi.
Kaynak: İHA