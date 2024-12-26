Kayseri’de Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 52.50 gram narkotik madde ele geçirildi.

Kayseri’de Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Kayseri’de Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Resim : 1

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 21 yaşındaki R.Ö. yolcu otobüsünde gözaltına alındı. R.Ö.'yü gözaltına alan ekipler, şahsın çantasında 52.50 gram narkotik madde ele geçirdi.

Kayseri’de Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Resim : 2

Kaynak: İHA

Edirne’de Şafak Operasyonu Edirne’de Şafak Operasyonu
Süt Yerine Bundan Ekleyin Poğaça Puf Puf Kabarıyor ve Bayatlamıyor Süt Yerine Bundan Ekleyin Poğaça Puf Puf Kabarıyor ve Bayatlamıyor
Asla Sulu ve Kuru Olmuyor: Bulgur Pilavına Lezzet Katan Tüyo Asla Sulu ve Kuru Olmuyor: Bulgur Pilavına Lezzet Katan Tüyo
Bakan Yerlikaya, Iraklı Mevkidaşı Şammari ile Görüştü Bakan Yerlikaya, Iraklı Mevkidaşı Şammari ile Görüştü