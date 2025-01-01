Kaza Sonrası Birbirlerine Girdiler: 11 Gözaltı
Edirne'de alkollü sürücü N.F.K. yönetimindeki araç ile M.S.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından taraflar arasında kavga çıktı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri 11 kişiyi ifadelerini almak üzere gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edirne'de alkollü sürücü N.F.K'nin kullandığı 06 SC 121 plakalı otomobil ile M.S.'nin kullandığı 22 HL 350 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda bulunan şahıslar arasında kavga çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili 11 şüpheliyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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