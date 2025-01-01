Yeni Yılı Havaya Ateş Açarak Kutlayan Maganda Yakalandı
İzmir’in Bayraklı ilçesinde, yeni yıl kutlamaları sırasında kurusıkı tabanca ile havaya ateş eden bir kişi polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Magandanın görüntüleri çevredeki bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
İzmir’de yeni yılın ilk dakikalarında çeşitli kutlamalar yapılırken, Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi’nde ise sokakta yürüyen M.A., isimli bir şahıs kurusıkı tabanca ile 2 el havaya ateş açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine yakın olan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen M.A.’ya idari işlem yapıldığı öğrenildi.
Öte yandan, magandanın havaya ateş açtığı anlar, yeni yıl kutlamalarını cep telefonu ile çeken bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Kaynak: DHA-İHA
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