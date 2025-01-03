Kazakistan’da Zincirleme Facia, Ortalık Savaş Alanına Döndü, 95 Araç Birbirine Girdi
Kazakistan’daki uçak kazasının etkisi hala atlatılamamışken bir feci kaza daha meydana geldi. Kar fırtınası sonrasında Astana-Petropavlovsk otoyolundaki kazada 95 araç birbirine girdi. Kazada 11 kişi yaralandı.
Kar fırtınasının etkisini gösterdiği Kazakistan’da Janatalap köyü yakınlarında yerel saatle 13.28 sıralarında büyük bir zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 95 araç birbirine girdi, 11 kişi yaralandı.
KAZA SONRASI TRAFİĞE KISITLAMA
Kazakistan’ın yol yapım şirketi KazAvtoJol tarafından yapılan açıklamada Astana-Petropavlovsk otoyolunun bir bölümünde trafiğe kısıtlama getirildiği duyuruldu.
95 ARAÇ, HEPSİ HASAR ALDI
Sürücülerin hız sınırına ve güvenli mesafeye uymaması nedeniyle gerçekleştiği ifade edilen kaza sonrasında trafik akışının yeniden başlatıldığı açıklandı.
Kaynak: İHA
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