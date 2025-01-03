Kazakistan’da Zincirleme Facia, Ortalık Savaş Alanına Döndü, 95 Araç Birbirine Girdi

Kazakistan’daki uçak kazasının etkisi hala atlatılamamışken bir feci kaza daha meydana geldi. Kar fırtınası sonrasında Astana-Petropavlovsk otoyolundaki kazada 95 araç birbirine girdi. Kazada 11 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:

Kar fırtınasının etkisini gösterdiği Kazakistan’da Janatalap köyü yakınlarında yerel saatle 13.28 sıralarında büyük bir zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 95 araç birbirine girdi, 11 kişi yaralandı.

Kazakistan’da Zincirleme Facia, Ortalık Savaş Alanına Döndü, 95 Araç Birbirine Girdi - Resim : 1

KAZA SONRASI TRAFİĞE KISITLAMA

Kazakistan’ın yol yapım şirketi KazAvtoJol tarafından yapılan açıklamada Astana-Petropavlovsk otoyolunun bir bölümünde trafiğe kısıtlama getirildiği duyuruldu.

Kazakistan’da Zincirleme Facia, Ortalık Savaş Alanına Döndü, 95 Araç Birbirine Girdi - Resim : 2

95 ARAÇ, HEPSİ HASAR ALDI

Sürücülerin hız sınırına ve güvenli mesafeye uymaması nedeniyle gerçekleştiği ifade edilen kaza sonrasında trafik akışının yeniden başlatıldığı açıklandı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
ABD'den Japonya'ya 3,64 Milyar Dolarlık Uçaksavar Füze Satışı ABD'den Japonya'ya 3,64 Milyar Dolarlık Uçaksavar Füze Satışı
Patlıcan Yerken Bir Kez Daha Düşünün! Patlıcan Yerken Bir Kez Daha Düşünün!
O Kentte Artık Toplu Taşıma Ücretsiz O Kentte Artık Toplu Taşıma Ücretsiz
SSK ve Bağ-Kurlu Emeklilere Yeni Ödeme: Hesaplara 21 Bin TL Yatacak SSK ve Bağ-Kurlu Emeklilere Yeni Ödeme: Hesaplara 21 Bin TL Yatacak