Adana'da Ferdi Tayfur İçin Helva Dağıttılar

Ölümüyle hayranlarını yasa boğan Ferdi Tayfur için Adana'da helva dağıtıldı. Helva kazanlarının arkasında "1 ölü, 85 milyon yaralı" afişi dikkat çekti.

Adana'da Ferdi Tayfur İçin Helva Dağıttılar

Arabesk müziğin efsaneleri arasında yer alan Ferdi Tayfur, ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. Adana'nın Kozan ilçesinde esnaf Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur’un ölümünün ardından memleketinde helva dağıttı.

Adana'da Ferdi Tayfur İçin Helva Dağıttılar - Resim : 1

Kozan ilçesinde esnaflık yapan Murat Mercan isimli vatandaş Adanalı arabesk sanatçısı merhum Ferdi Tayfur'un ruhu için helva dağıtımı gerçekleştirdi. Cadde üzerine helva kazanlarını kuran ve ‘1 ölü 85 milyon yaralı’ afişi asan esnaf Murat Mercan, Ferdi Tayfur’un ölümüne çok üzüldüğünü ifade etti. Mercan, hazırladığı helvaları merhum Ferdi Tayfur'un şarkıları eşliğinde vatandaşlara ikram etti.

Adana'da Ferdi Tayfur İçin Helva Dağıttılar - Resim : 2

Çok büyük bir değerin aramızdan ayrıldığını ifade eden Mercan, “Böyle bir insan bir daha bu dünyaya gelmez. Çocukluğumuz onun şarkıları ile geçti. Bugün Türkiye büyük bir sanatçısını kaybetti. Bizler dilerdik cenazesi memleketi Adana'da kaldırılsın ancak ailesi öyle uygun görmüş, saygı duyarız. Merhum sanatçımıza rahmet ve minnetle anıyor bugünkü dağıtmış olduğumuz hem helvalarımızın ve okumuş olduğumuz dualarımızın merhum sanatçımızın ruhuna gitmesini diliyoruz” dedi.

Kaynak: İHA

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