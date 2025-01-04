TIR’ın Çarptığı Araç Ormanlık Alana Savruldu

Bursa’nın İznik ilçesinde tırın çarptığı araç ağaçlık alana savruldu. Kazada aynı aile mensubu 3 kişi yaralandı.

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TIR’ın Çarptığı Araç Ormanlık Alana Savruldu

Kaza, İznik ilçesi Orhangazi-İznik Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Osman L. (49) kontrolündeki 67 ABV 336 plakalı TIR ile yolculuk halindeyken, karşı yönden gelen Suat S., (36) idaresindeki 06 AE 9218 plakalı otomobile çarptı.

TIR’ın Çarptığı Araç Ormanlık Alana Savruldu - Resim : 1

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil ağaçlık alana uçup, yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar araçtakilerin yardımına koşarken, 112 ekiplerine de durum ihbar edildi.

TIR’ın Çarptığı Araç Ormanlık Alana Savruldu - Resim : 2

İhbar sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilden yaralı olarak çıkardığı Suat S., Sedat S. Ve Fizze S.’yi sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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