İstifa Sesleri Yine Yükseldi! Kadıköy'de 'Galatasaray' Protestosu
Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Hatayspor’un gol atması sonrası yönetime tepki gösterdi. Dün oynanan Galatasaray maçında alınan hakem kararlarına da tepki gösteren taraftarlar, ayrıca sosyal medyadan "#AliKoçİstifa" hastag'i ile yönetimi istifaya davet etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. ve ligin ikinci yarısının ilk maçında kendi sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Galatasaray’ın dün oynadığı maçta alınan hakem kararlarına sarı lacivertli taraftar tepki gösterdi.
TRİBÜNLER YANKILANDI
Kadıköy tribünleri, geçmişten gelen bir taraftar bestesi olan "Parayla şampiyonluk ne kadar kolay" bestesini söylerken Ali Koç içinde istifa dedi. Taraftarlar, 1-0 önde oldukları maçta Hatayspor'un attığı golden sonra, yönetime tepki göstermeye başladı. Tribünlerden "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" sözleri yankılandı.
STADYUM BOŞ KALDI
Maçta Hatayspor'un 1-1 yapan golü sonrası tepkiler arttı. Fenerbahçe 2-1'i bularak öne geçse de taraftarlardan "yönetim istifa" tepkisi gelmeye devam etti. Öte yandan sosyal medyada da "#AliKoçİstifa" hastag'i ile yönetimi istifaya davet etti. Ayrıca stadyumda yer alan boşluklar dikkat çekerken, taraftarlar aralıklarla yönetimi istifaya davet etmeye devam etti.
Kaynak: Haber Merkezi