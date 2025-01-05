Kadıköy'de Kazanan Fenerbahçe | Fenerbahçe 2-1 Hatayspor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u konuk ediyor.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetirken VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturuyor. Lige verilen ara öncesinde deplasmanda Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertli takım, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Levent, Amrabat, Fred, Tadic, Kostic, Dzeko, En-Nesyri

Hatayspor: Erce, Kerim, Yiğit Ali, Kilama, Kamil Ahmet, Abdülkadir, Rui Pedro, Lamine Diack, Boutobba, Funsho, Aboubakar.

MAÖTAN DAKİKALAR | FENERBAHÇE 2-1 HATAYSPOR

90' Edin Dzeko penaltıyı kaçırıyor!

90' Fenerbahçe penaltı kazanıyor! Oğuzhan Matur'un, Sebastian Szymanski'ye ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Oğuzhan Çakır, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösteriyor.

85' İki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışma sonrasında Fred ve Vincent Aboubakar hakem Oğuzhan Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

78' Atakaş Hatayspor'da ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Funsho Bamgboye oyundan çıkarken, Oğuzhan Matur yerine giren isim oluyor.

77' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Sebastian Szymanski, Rui Pedro'yu formasından çekince Oğuzhan Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

76' Fenerbahçe'de ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Dusan Tadic oyundan çıkarken, Sebastian Szymanski yerine giren isim oluyor.

73' Youssef En-Nesyri'nin ceza alanında sağda son çizgiden içeri çevirdiği pasında Guy-Marcelin Kilama topu uzaklaştırmayı başarıyor.

70' Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini Fenerbahçe gerçekleştiriyor. Bright Osayi-Samuel oyundan çıkarken, Mert Müldür yerine giren isim oluyor.

65' Edin Dzeko'nun pasıyla topla buluşan Bright Osayi-Samuel'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

58' Edin Dzeko'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Erce Kardeşler gole izin vermiyor.

55' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Sofyan Amrabat, Rui Pedro'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca Oğuzhan Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Sofyan Amrabat, bu kartla gelecek maçta cezalı duruma düşüyor.

52' Edin Dzeko'nun defansın arkasına gönderdiği pasta Youssef En-Nesyri topa istediği gibi hakim olamıyor.

49' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Filip Kostic'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşunda Erce Kardeşler topu uzaklaştırmayı başarıyor.

45' GOL! Fenerbahçe, En-Nesyri ile tekrar öne geçiyor!

45' Vincent Aboubakar'ın ceza sahası dışında uzak bir mesafeden kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

43' Edin Dzeko'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıkıyor.

33' GOL! Atakaş Hatayspor, Bilal Boutobba'nın golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Lamine Diack'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Bilal Boutobba'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, Filip Kostic'e çarpan meşin yuvarlak İrfan Can Eğribayat'ı yanıltarak ağlarla buluşuyor.

24' Fred'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Filip Kostic'in yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşta Erce Kardeşler gole izin vermiyor.

20' Fred'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Erce Kardeşler topu kornere çelmeyi başarıyor.

16' GOL! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golü ile maçta öne geçiyor. Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Youssef En-Nesyri, sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Erce Kardeşler'in solundan ağlarla buluşturmayı başarıyor.

13' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Rui Pedro, Fred'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca Oğuzhan Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

11' Edin Dzeko'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Filip Kostic'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direği dibinden az farkla auta çıkıyor.

5' TEHLİKELİ ATAK! Fred'in savunma arkasına attığı topta En-Nesyri'nin vuruşu direğe çarptı ve dışarı çıktı. Hatayspor kale vuruşu kullanacak.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.