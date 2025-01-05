Serdal Adalı ve Sergen Yalçın Görüşmesi Sona Erdi: Sergen Yalçın'dan Flaş Beşiktaş Kararı

Süper Lig takımlarından Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın görüşmesi sona erdi. Görüşme sonrası Yalçın'ın yoğun bakımdaki kardeşinin tedavisiyle ilgilenmek istediği için görevi kabul etmediği iddia edildi. Adalı ve yönetimi alternatif isimlerle görüşmeler gerçekleştirecek.

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Serdal Adalı ve Sergen Yalçın Görüşmesi Sona Erdi: Sergen Yalçın'dan Flaş Beşiktaş Kararı

Beşiktaş'ta Sardal Adalı, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

GÖREVİ KABUL ETMEDİ

TRT Spor'un haberine göre; Sergen Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tedavisiyle ilgilenmek istediği için görevi kabul edemeyeceğini söyledi.

Sergen Yalçın ile anlaşamayan Serdal Adalı yönetimi, alternatif isimleri takımın başına getirmek için görüşmelerine hız kazandıracak.

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Kaynak: TRT Spor

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