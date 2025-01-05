Arda Turan'ın Hedefi Kupa

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, “Çarşamba günü bizi Boluspor maçında yalnız bırakmasınlar. Bizim için kupa çok önemli ve kupaya önem vererek oynayacağız. En inançlı şekilde maça çıkıp kazanmak istiyoruz” dedi.

Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta mücadelesinde 8 Ocak Çarşamba günü sahasında 1’inci Lig ekiplerinden Boluspor’u konuk edecek olan Eyüpspor’da teknik direktör Arda Turan, bu maç öncesinde Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Sözlerine Eyüpspor’un 106’ncı yılını kutlayarak başlayan Arda Turan, “Antalyaspor camiasına ve taraftarlarına misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Yıllarca karşılıklı mücadele ettiğimiz Alex Hoca ile saha içinde karşılaşamamak beni üzdü. İnşallah daha güzel rekabetlerde kulübede oluruz” yorumlarında bulundu.

'ZORLU BİR MAÇIN BEKLEDİĞİNİ BİLİYORDUK’

Antalyaspor galibiyetini de değerlendiren Turan, “Bizi zorlu bir maçın beklediğini biliyorduk. Antalyaspor’un içerideki performansı çok iyiydi sadece Fenerbahçe ve Galatasaray’a kaybetmişlerdi. Ön alanda ikili mücadele kazanma oranlarının ve ön alan oyuncularının etkilerinin farkındaydık. Kenar baskısı yapıyorlardı. Buna karşı çözümlerimiz hazırdı. İlk yarıda topa sahip olarak, hükmederek, pas oyunuyla onları yıpratmayı düşündük. Son zamanlardaki topa sahip olma eksikliğimizi, Berke’yi oyunda daha fazla kullanarak çözmeye çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Topa çok fazla sahip olduk, oyunun yönünü değiştirdik. Eş zamanlı hareketlilikte çok iyiydik ve bunun sonucunda ilk yarıda çalıştığımız prensiplerden muhteşem goller attık. İlk golümüz duran top hocamız Uğur Hoca’nın bizi çalıştırdığı ve anlattığı yerden gelmesi çok sevindiriciydi. Attığımız 2 golün de analizini yaptığımız yerden gelmesi bizim için ayrıca sevindirici oldu” diye konuştu.

‘OYUNCULARIMIZIN SİSTEME İNANMALARI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’

Taktiğe bağlı kalmanın önemine değinen genç teknik adam, “Oyuncularımızın taktiğe bağlı kalması, sisteme inanmaları bizim için çok önemli. Çok iyi bir ilk yarı geçirip 3-0 ile soyunma odasına gittik. İkinci yarı için karşımızda Kayseri travmamız vardı. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyordu. İkinci yarıya skorun da verdiği etkiyle biraz uyuşuk başladık. Golü yedik ama sonrasında prensiplerimize geri dönerek, topa sahip olmaya başlayarak oyunu istediğimiz yere getirdik. Ampem’in golüyle de maç tamamıyla bize gelmiş oldu” şeklinde konuştu.

'30 PUAN MUHTEŞEM'

Galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Arda Turan, “Oyuna hükmettiğimiz, 90 dakikasını deplasman takımı gibi değil de ev sahibi gibi oynadığımız, dripling üzeri pasları kullandığımız, büyün orta sahalarımızın aktif olduğu, bire birleri iyi oynadığımız çok iyi bir maç oynadık. Kazandığımız için çok mutluyum. Açıkçası bizim için 30 puan muhteşem. Her şeyden önce oyuncularımla ilk yarıda gösterdikleri fair ruhundan, kadınlara, çocuklara ve futbolseverlere güzel bir futbol izlettiklerinden dolayı gurur duyuyorum” dedi.

'OYUNU GÜZELLEŞTİRMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz ne olursa olsun oyunu güzelleştirmekten vazgeçmeyeceğiz. Bizim bu oyunun birleştiriciliğine inancımız sonsuz. Başkanımız Murat Özkaya ve Asbaşkanımız Fatih Kulaksız’a teşekkür ediyorum. Gecelerini gündüzüne katan teknik ekibime de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bir teşekkürü de bizi yalnız bırakmayan büyük Eyüpspor taraftarına iletmek istiyorum.”

‘EN İNANÇLI ŞEKİLDE MAÇA ÇIKIP KAZANMAK İSTİYORUZ’

Türkiye Kupası’nın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Turan, “Çarşamba günü bizi Boluspor maçında yalnız bırakmasınlar. Bizim için kupa çok önemli ve kupaya önem vererek oynayacağız. En inançlı şekilde maça çıkıp kazanmak istiyoruz. Tekrarda bütün Eyüpspor camiasına teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA