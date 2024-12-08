Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya Sert Sözler

Beşiktaş için son haftalar oldukça zorlu geçmişti. Hasan Arat’ın başkanlık görevinden istifası ve takımın teknik direktörlük koltuğundaki değişim, camiada kaotik bir hava yaratmıştı. Ancak yeni başkan Hüseyin Yücel ve teknik direktör Serdar Topraktepe’nin liderliğinde Siyah-Beyazlılar, derbi mücadelesinde Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederek adeta küllerinden doğdu. Bu sonuç sadece Beşiktaş için değil, Süper Lig’in zirve yarışı için de kritik bir dönüm noktası oldu.

Galibiyet, Beşiktaş’a zirveyle arasındaki puan farkını 10’a indirme şansı verdi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe’nin deplasmandaki yenilmezlik serisi de sona erdi. Ancak sahadaki mücadele kadar, maç sonrası yapılan açıklamalar da gündemi belirledi.

'TADİC VE DZEKO AYNI ANDA OLMAZ'

Karşılaşmanın ardından futbol dünyasının dikkatini çeken açıklamalar, eski Beşiktaş teknik direktörü ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın’dan geldi. Ekol TV’de yayınlanan programda Yalçın, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’yu hedef aldı. Özellikle Mourinho’nun kadro tercihleri üzerinden sert eleştirilerde bulunan Yalçın, Portekizli hocanın Tadic ve Dzeko gibi oyunculara olan güvenini sorguladı.

“Mourinho’nun bu Tadic sevdasından vazgeçmesi gerekiyor.” diyerek sözlerine başlayan Yalçın, Fenerbahçe’nin güçlü rakiplerle oynayacağı maçlarda fiziksel olarak daha diri oyunculara şans vermesi gerektiğini savundu. “Tadic ve Dzeko gibi oyuncular bu tür maçlarda aynı anda sahada olmamalı” diyen Yalçın, Mourinho’nun oyun planının yetersiz olduğunu ifade etti.

'BU OYUNLA DERBİ KAZANILMAZ'

Sergen Yalçın, Fenerbahçe’nin derbideki oyununu da eleştirdi. “Fenerbahçe’nin bugün oynadığı oyunla içerde dışarda herhangi bir derbiyi kazanması mümkün değil” diyen Yalçın, Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda avantajlı olduğunu belirtti. “Galatasaray Sivas karşısında 3 puan alırsa şampiyonluğu büyük ölçüde garantiler. Sivas’ın Galatasaray’ı yenme ihtimalini çok düşük görüyorum” ifadeleriyle sarı-kırmızılıların şampiyonluk yolunda önünün açık olduğuna dikkat çekti.

Sergen Yalçın’ın bu çıkışı, futbol camiasında geniş yankı buldu. Mourinho’nun kadro tercihleri ve oyunu üzerindeki bu eleştiriler, spor medyasını ikiye böldü. Kimi yorumcular Yalçın’ın haklı eleştiriler getirdiğini savunurken, kimileri de bu sözlerin Mourinho gibi tecrübeli bir teknik adama karşı fazla sert olduğunu dile getirdi.

Bu tartışmaların gölgesinde Trendyol Fenerbahçe Süper Lig’deki zirve yarışına devam etmeye çalışırken, Beşiktaş ise yeni yönetimi ve teknik kadrosuyla bir kez daha yarışın içinde olabileceğini kanıtladı.

Kaynak: Gerçek Gündem