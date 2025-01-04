Beşiktaş’ta Kupa Mesaisi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası kapsamında Sivasspor’la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla start verdi.

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Beşiktaş’ta Kupa Mesaisi

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması üzerinde duruldu.

Beşiktaş’ta Kupa Mesaisi - Resim : 1

Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü sonlandırırken diğer oyuncuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, minyatür kale maçla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş’ta Kupa Mesaisi - Resim : 2

Siyah-beyazlılar, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Kaynak: İHA

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