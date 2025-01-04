Milli Tekvandocuların Hocaları Belli Oldu

Türkiye Tekvando Federasyonu, milli takımları çalıştıracak isimleri açıkladı. Yapılan duyuruda, erkek milli takımına Mustafa Dolaş'ın, kadın milli takımına ise Ali Sarı'nın teknik direktörlük yapacağı bildirildi.

Bahri Tanrıkulu'nun, Türk tekvandosunu 21 yıl yöneten Metin Şahin'den başkanlık koltuğunu devralması sonrası federasyon kurulları belirlendi.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan teknik kurul listelerine göre, Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ile Tekvando Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü Servet Tazegül'ün görevine son verildi.

Mustafa Dolaş, Tekvando Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü, Ali Sarı da Tekvando Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü oldu.

Alper Kavcı, büyük milli takımlar sorumlusu olarak görevlendirilirken, olimpiyatlarda gümüş ve bronz madalyası bulunan Nur Tatar ise kadın takımı teknik kurulunda yer aldı.

Kaynak: AA