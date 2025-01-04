Monaco 2 Yıl Daha Adi Hütter ile Devam Edecek
Fransa Ligue 1 ekini Monaco'da teknik direktör Adi Hütter'in sözleşmesi iki yıl daha uzatıldı.
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco'da Avusturyalı teknik direktör Adi Hütter ile iki yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Monaco Kulübü, 54 yaşındaki Hütter'in sezon sonu bitecek kontratının 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.
Salzburg, Young Boys, Eintracht Frankfurt ve Borussia Mönchengladbach gibi takımlarda çalışan Hütter, Temmuz 2023'te Monaco'nun başına geçmişti.
Hütter yönetimindeki Monaco, 2023-24 sezonunda Ligue 1'i ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
Bu sezon 16 haftası geride kalan Ligue 1'de 30 puan toplayan Monaco, lider Paris Saint-Germain'in 10 puan gerisinde üçüncü basamakta yer aldı. Monaco, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 hafta sonunda 10 puanla 16. sıraya yerleşti.
Kaynak: AA