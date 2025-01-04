Başakşehir Adana Demirspor'u Deplasmanda Geçti
Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir, Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0'lık skor ile geçti.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir, konuk olduğu Adana Demirspor'u 1-0 yendi.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki maçta RAMS Başakşehir ve Adana Demirspor, Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geldi.
25. dakikada Davidson'un derinlemesine pasında topla buluşan Piatek'in yerden vuruşunda, kaleci Deniz Eren Dönmezer penaltı noktası civarında yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
28. dakikada Kemen'in pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Deniz Türüç'ün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü.
32. dakikada Başakşehir 1-0 öne geçti. Kemen'in sağ kanattan ortasında, ceza sahasında yükselen Davidson'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.
Karşılaşmanın ilk yarısı RAMS Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
57. dakikada Yusuf Barası'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Maestro'nun vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer'den dönen topu savunma uzaklaştırdı.
71. dakikada Berat Özdemir'den aldığı pasla sağdan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün sıyrılmaya çalıştığı kaleci Deniz Eren Dönmezer, son anda müdahale ederek topu kornere çeldi.
83. dakikada Abdulsamet Burak'ın sol kanattan ortasında, arka direkte Aimbetov'un kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
RAMS Başakşehir, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Kaynak: AA