Derbideki Kararları Yerden Yere Vurulmuştu: Arda Kardeşler 8 Hafta Sonra Ortaya Çıktı
Derbide kararları çok tartışılan hakem Arda Kardeşler, 8 hafta sonra ortaya çıktı. Kardeşler'in Yeni Malatyaspor-Boluspor karşılaşmasının VAR hakemi olacağı bildirildi.
Galatasaray ve Beşiktaş’ın karşı karşıya geldiği derbide kararları çok tartışılan Arda Kardeşler’e 8 hafta sonra görev verildi.
FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Trendyol 1. Lig'in 18. Haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor-Boluspor karşılaşmasına VAR (Video Yardımcı Hakem) olarak atandı.
Kaynak: Haber Merkezi