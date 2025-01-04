Derbideki Kararları Yerden Yere Vurulmuştu: Arda Kardeşler 8 Hafta Sonra Ortaya Çıktı

Derbide kararları çok tartışılan hakem Arda Kardeşler, 8 hafta sonra ortaya çıktı. Kardeşler'in Yeni Malatyaspor-Boluspor karşılaşmasının VAR hakemi olacağı bildirildi.

Derbideki Kararları Yerden Yere Vurulmuştu: Arda Kardeşler 8 Hafta Sonra Ortaya Çıktı

Galatasaray ve Beşiktaş’ın karşı karşıya geldiği derbide kararları çok tartışılan Arda Kardeşler’e 8 hafta sonra görev verildi.

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Trendyol 1. Lig'in 18. Haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor-Boluspor karşılaşmasına VAR (Video Yardımcı Hakem) olarak atandı.

Arda Kardeşler'den Dikkat Çeken Hamle! Tepkilerin Ardından Harekete GeçtiArda Kardeşler'den Dikkat Çeken Hamle! Tepkilerin Ardından Harekete GeçtiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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