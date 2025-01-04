Barış Alper'e Yaptığı Faulle Çok Konuşulmuştu! Sivasspor'dan 'Rey Manaj' Kararı

Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasında sarı kırmızılı oyuncu Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert faulle ülke gündemine oturan Arnavut santrfor Rey Manaj'ın sözleşmesi uzatıldı. Manaj, 1,5 yıl daha Sivasspor'da top koşturacak.

Barış Alper'e Yaptığı Faulle Çok Konuşulmuştu! Sivasspor'dan 'Rey Manaj' Kararı

Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da top koşturan, sahasında 3-2 kaybettiği Galatasaray maçının uzatma kısmında Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert faulle uzun süre gündemden düşmeyen Arnavut santrfor Rey Manaj'ın sözleşmesi uzatıldı.

Barış Alper'e Yaptığı Faulle Çok Konuşulmuştu! Sivasspor'dan 'Rey Manaj' Kararı - Resim : 1

Sivasspor'dan yapılan açıklamada, kulüp başkanı Bahattin Eken'in Rey Manaj ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından mevcut sözleşmesinde bulunan "20 maç oynama" maddesi kaldırılarak, oyuncuyla 1,5 yıllık yeni bir anlaşma sağlandığı bildirildi.

Barış Alper'e Yaptığı Faulle Çok Konuşulmuştu! Sivasspor'dan 'Rey Manaj' Kararı - Resim : 2

'CAMİAMIZIN SEVGİSİNİ KAZANDI'

Eken, yeni sözleşme süreci ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Rey Manaj, sadece attığı gollerle değil, sahadaki mücadeleci ruhuyla da Sivasspor camiasının sevgisini kazandı. Onunla birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inancımız tam. Taraftarımızın desteğiyle Manaj'ın formamızı daha büyük zaferlere taşıyacağına eminim. Yeni anlaşmanın hem Rey Manaj hem de Net Global Sivasspor'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun kırmızı-beyazlı formamız altında nice başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz."

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Kaynak: AA

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