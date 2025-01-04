'Türk Bayrağı' Çağrısı Ortalığı Karıştırdı: Acun Ilıcalı İlk Kez Konuştu, Kendisini Böyle Savundu

İngiltere’nin Championship Ligi ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Leeds United maçı öncesi yapılan, 'Stada Türk bayrağı getirmeyin' duyurusuna açıklık getirdi. Ilıcalı, söz konusu duyuruyla ilgili "2000 yılında yaşanan ve iki Leeds taraftarının hayatını kaybettiği vahim olaydan bu yana diğer takımlardaki bazı holiganlar, bayrağımızı bu olaya gönderme yaparak Leeds United taraftarlarını tahrik etmek amacıyla kullanmaktadır. Bugün yapılan açıklama, bayrağımızın ülkemiz aleyhine provokasyon unsuru olarak kullanımını engellemeye yöneliktir" ifadelerini kullandı.

Hull City, Championship'te bugün oynanacak Leeds United maçı öncesinde taraftarlarına 'Stada Türk bayrağı getirmeyin' çağrısında bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızdan, 25 yıl önce İstanbul'da yaşanan trajik olaylara saygı çerçevesinde MKM Stadyumuna Türkiye bayrağı veya tişörtü getirmemelerini rica ediyoruz" ifadeleri kullanılırken, Acun Ilıcalı da sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama paylaştı.

ACUN ILICALI KONUYA AÇIKLIK GETİRDİ

Ilıcalı, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Hull City maçlarında taraftarlarımız bize jest olarak ilk günden beri stadyuma bayrağımızla gelmektedir ve bu da bizi gururlandırmaktadır.

Ancak 2000 yılında yaşanan ve iki Leeds taraftarının hayatını kaybettiği vahim olaydan bu yana diğer takımlardaki bazı holiganlar, bayrağımızı bu olaya gönderme yaparak Leeds United taraftarlarını tahrik etmek amacıyla kullanmaktadır. Bugün yapılan açıklama, bayrağımızın ülkemiz aleyhine provokasyon unsuru olarak kullanımını engellemeye yöneliktir.

Geçen sene de kulübün sosyal medya hesabından aynı tavsiyede bulunulmasına rağmen aynı duyuruyu bugün çarpıtanların niyetleri bellidir."

HULL CITY AÇIKLAMASINDA NE DEMİŞTİ?

Hull City'den dün yapılan açıklamada, "Hull City, Christopher Loftus ve Kevin Speight'ın anısına bir kez daha Leeds United'ın yanında yer alacak. Chris ve Kev, 5 Nisan 2000'de kulüplerini desteklerken trajik bir şekilde hayatlarını kaybettiler. Taraftarlarımızdan, 25 yıl önce İstanbul'da yaşanan trajik olaya saygı gereği, MKM Stadyumu'na Türkiye bayrağı veya forması getirmemelerini rica ediyoruz. Sesinizi yükseltin ve takımınıza sahip çıkın, ama lütfen bunu doğru şekilde yapın."

Kaynak: DHA