Optimar'ın Spor Anketinden Dikkat Çeken Sonuçlar

Optimar Araştırma'nın spor camiasına yönelik anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Galatasaray vatandaşların gözünde en iyi takım olurken, en iyi teknik direktör ise Okan Buruk oldu. En iyi basketbol takımı ise Fenerbahçe Beko oldu.

Sercan C. Güler Sercan C. Güler
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Optimar'ın Spor Anketinden Dikkat Çeken Sonuçlar

2024 yılı geride kalırken, Optimar Araştırma’dan spor camiasına ilişkin dikkat çeken bir araştırma geldi.

Optimar’ın araştırmasına göre, Türkiye’nin en iyi teknik direktörünün kim olduğu sorusu vatandaşlara soruldu. Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk birinci sırada yer alırken, Volkan Demirel ikinci oldu. Demirel’i Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü İsmail kartal takip etti.

Optimar'ın Spor Anketinden Dikkat Çeken Sonuçlar - Resim : 1

Araştırmada vatandaşlara “Yılın En İyi Futbol Takımı” da soruldu. Geçen yılın şampiyonu Galatasaray, birinci sırada yer alırken, Fenerbahçe 2., Beşiktaş ise üçüncü oldu.

Optimar'ın Spor Anketinden Dikkat Çeken Sonuçlar - Resim : 2

Vatandaşlara en iyi basketbol takımı da sorulurken, Fenerbahçe Beko bu kez iyi önde göğüsleyen takım oldu. Sarı-lacivertlileri Anadolu Efes ve Galatasaray takip etti.

Optimar'ın Spor Anketinden Dikkat Çeken Sonuçlar - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

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