Galatasaray - Göztepe Maçının VAR Hakemi Belli Oldu
Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray - Göztepe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Göztepe, bu akşam saat 19.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
MAÇIN HAKEMİ ALPER AKARSU
Müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Mehmet Ali Özer olacak.
VAR’DA ALPER ÇETİN OLACAK
Mücadelede VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Çetin'e, AVAR'da Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: