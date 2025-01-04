Galatasaray - Göztepe Maçının VAR Hakemi Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray - Göztepe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

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Galatasaray - Göztepe Maçının VAR Hakemi Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Göztepe, bu akşam saat 19.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

MAÇIN HAKEMİ ALPER AKARSU

Müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Mehmet Ali Özer olacak.

Galatasaray - Göztepe Maçının VAR Hakemi Belli Oldu - Resim : 1

VAR’DA ALPER ÇETİN OLACAK

Mücadelede VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Çetin'e, AVAR'da Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek.

Galatasaray - Göztepe Maçının VAR Hakemi Belli Oldu - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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