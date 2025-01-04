Dünyanın En Genç Dart Şampiyonu Oldu

Dünya Dart Şampiyonası unutulmaz anlara şahit oldu. İngiliz dart oyuncusu Luke Littler, Michael van Gerwen’i 17 yaşında yenerek Dünya Dart Şampiyonu unvanını kazanan en genç sporcu oldu.

Dünya Dart Şampiyonası finali, spor dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. İngiliz dart oyuncusu Luke Littler, finalde üç kez dünya şampiyonu olmuş Hollandalı rakibi Michael van Gerwen’i mağlup ederek turnuva tarihindeki en genç şampiyon unvanını kazandı.

Littler, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada, "Bu başarı, hayalimin gerçekleşmesi demek. Ailem ve takımımın desteği olmasaydı bunu başaramazdım" ifadelerini kullandı. Turnuva, dart sporunun uluslararası düzeydeki prestijli organizasyonlarından biri olarak biliniyor.

Kaynak: DHA