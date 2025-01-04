Fenerbahçe Beko Anadolu Efes Karşısında Rahat Kazandı

THY EuroLegue’deki Türk derbisinde Fenerbahçe Anadolu Efes’i 84-76’lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler 3 maç sonunda galibiyet hasretine son verdi.

Anadolu Efes, EuroLeague’de üst üste 2, toplamda ise 9’uncu yenilgisini almış oldu. Euroleague'in 20 haftasında Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i konuk edecek. Anadolu Efes ise ASVEL'i ağırlayacak.

1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 24-24 Anadolu Efes

2. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 19-16 Anadolu Efes

3. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 21-16 Anadolu Efes

4. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 20-20 Anadolu Efes

Kaynak: AA