Ünlü Market Zinciri Apar Topar Kapanıyor: Bütün Şubeleri Tek Tek Kepenk İndirecek
Kar amacı gütmeden hizmet veren ünlü süpermarket zinciri, artan maliyetler ve yetersiz finansman nedeniyle tüm şubelerini kapattı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD’de dar gelirli bireylerin uygun fiyatlı ve sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla kurulan Daily Table süpermarket zinciri, ekonomik zorluklar nedeniyle tüm şubelerini kapatma kararı aldı. Kar amacı gütmeyen bu sosyal girişim, artan maliyetler ve yetersiz finansal kaynaklar karşısında daha fazla dayanamayarak faaliyetlerine son verdi.
ŞUBELERİNİ TEK TEK KAPATTI
Boston merkezli market zinciri, herhangi bir iflas başvurusunda bulunmaksızın, dört şubesini birden kapattı. Mattapan’daki şube ise bu yılın başında kapanmıştı. Toplumun düşük gelirli kesimlerine yönelik hizmet veren zincirin yetkilileri, karşı karşıya kaldıkları ekonomik baskıların ve pandemi sonrası dönemin belirsizliklerinin, bu kararı kaçınılmaz hale getirdiğini ifade etti.
EKONOMİK KRİZE DAHA FAZLA DAYANAMADI
Yapılan açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle kapılarımızı kapatma kararı aldık" ifadelerine yer verildi. Yüksek enflasyon, ekonomik belirsizlik ve pandemi sonrası mali yükler, zincirin sürdürülebilirliğini imkansız hale getirdi. Gerekli finansal desteği sağlayamayan Daily Table, operasyonlarına son verme kararı aldı.
MİLYONLARCA DOLAR TASARRUF SAĞLAMIŞTI
2015 yılından bu yana üç milyondan fazla müşteriye ulaşan zincir, hizmet verdiği bölgelerde toplamda yaklaşık 16 milyon dolarlık tasarruf sağladı. Aynı zamanda yerel istihdama katkıda bulunarak sosyal sorumluluk anlamında da önemli bir rol üstlenmişti. Ancak yaşanan ekonomik gelişmeler, bu başarılı modelin sonunu getirdi.