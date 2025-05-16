Ünlü Market Zinciri Apar Topar Kapanıyor: Bütün Şubeleri Tek Tek Kepenk İndirecek

ŞUBELERİNİ TEK TEK KAPATTI

Boston merkezli market zinciri, herhangi bir iflas başvurusunda bulunmaksızın, dört şubesini birden kapattı. Mattapan’daki şube ise bu yılın başında kapanmıştı. Toplumun düşük gelirli kesimlerine yönelik hizmet veren zincirin yetkilileri, karşı karşıya kaldıkları ekonomik baskıların ve pandemi sonrası dönemin belirsizliklerinin, bu kararı kaçınılmaz hale getirdiğini ifade etti.