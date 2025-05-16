Memur Alımlarında Yeni Dönem Başladı: 35 Yaş Sınırı Genişletildi, Önemli Değişiklikler Yürürlükte
Kamu personel rejimini doğrudan etkileyen düzenlemeler içeren torba yasa Resmi Gazete’de yayımlandı. Yasal düzenlemeyle birlikte, memur alımında uygulanan 35 yaş sınırı genişletildi. Artık yalnızca KPSS ile yapılan atamalarda değil, özel yarışma sınavlarıyla personel alan tüm kamu kurumlarında da bu yaş sınırı geçerli olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Anayasa Mahkemesi’nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ilişkin iptal kararının ardından hazırlanan yeni yasa, kamu personel sistemine dair köklü değişiklikler içeriyor. Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan tüm kamu kurumlarını kapsayan düzenlemeye göre, memur alımlarında artık 35 yaş kriteri çok daha geniş bir çerçevede uygulanacak.
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANI ARTIK SEÇİMLE BELİRLENECEK
Yeni düzenleme kapsamında yargı mekanizmalarında da dikkat çeken bir değişiklik yer aldı. Uyuşmazlık Mahkemesi’nin başkanı artık doğrudan Anayasa Mahkemesi üyeleri tarafından kendi aralarından seçilecek. Bu uygulamanın, yargı organları arasındaki işleyişi daha açık ve bağımsız hale getirmesi bekleniyor.
BAKANLAR KENDİ MÜŞAVİRLERİNİ ATAYABİLECEK
Yasada yer alan bir diğer önemli değişiklik ise “bakan müşavirliği” uygulaması oldu. Buna göre bakanlar, kritik konularda danışmanlık yapmak üzere kendi müşavirlerini atayabilecek. Bu kişiler yalnızca bakanın görev süresi boyunca görevde kalacak ve gerektiğinde süre dolmadan görevden alınabilecek.
YENİ UZMANLIK ALANLARI TANIMLANDI
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri doğrultusunda bazı kamu kurumlarının merkez teşkilatlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdamına olanak tanındı. Bu düzenleme; Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarını da kapsıyor.
ÜST KURULLARDA SİYASİ BAĞLANTISIZLIK KRİTERİ
Yeni yasa, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Kamu İhale Kurumu gibi üst kurullarda görev yapacak kişilere yönelik yeni koşullar getirdi. Buna göre, bu görevlere atanacak kişilerin siyasi partilerin yönetim veya denetim organlarında görev yapmamış ya da görevlerinden ayrılmış olmaları gerekecek.
112 ACİL HATLARINA YALAN İHBARA AĞIR CEZA
Kamu düzenine yönelik alınan önlemler kapsamında, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz arayanlara yönelik yaptırımlar da artırıldı. Asılsız ihbar durumunda arayan kişiye 1.500 TL, olay yerinde yapılan inceleme sonucunda ihbarın gerçek dışı olduğunun belirlenmesi halinde ise 15 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecek. Söz konusu cezalar, ilgili il valilikleri tarafından kesilecek.