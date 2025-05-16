Memur Alımlarında Yeni Dönem Başladı: 35 Yaş Sınırı Genişletildi, Önemli Değişiklikler Yürürlükte

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANI ARTIK SEÇİMLE BELİRLENECEK

Yeni düzenleme kapsamında yargı mekanizmalarında da dikkat çeken bir değişiklik yer aldı. Uyuşmazlık Mahkemesi’nin başkanı artık doğrudan Anayasa Mahkemesi üyeleri tarafından kendi aralarından seçilecek. Bu uygulamanın, yargı organları arasındaki işleyişi daha açık ve bağımsız hale getirmesi bekleniyor.

BAKANLAR KENDİ MÜŞAVİRLERİNİ ATAYABİLECEK

Yasada yer alan bir diğer önemli değişiklik ise “bakan müşavirliği” uygulaması oldu. Buna göre bakanlar, kritik konularda danışmanlık yapmak üzere kendi müşavirlerini atayabilecek. Bu kişiler yalnızca bakanın görev süresi boyunca görevde kalacak ve gerektiğinde süre dolmadan görevden alınabilecek.