En Zengin Sporcular Açıklandı: Kimse Bu Kadar Kazandığını Bilmiyordu! Listede Sürpriz İsimler Var
Forbes, spor dünyasının kasasını dolduran en zengin sporcuların isimlerini açıkladı. Zirvedeki ismin serveti dudak uçuklatırken, listede sürprizler de yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü iş ve ekonomi dergisi Forbes, dünyanın en çok kazanan, en zengin sporcularını açıkladı. Listede futbol, basketbol ve boks gibi popüler branşlardan tanıdık isimler yer alırken, astronomik rakamlar sporseverleri şaşkına çevirdi. İşte spor dünyasının en zengin yıldızlarının devasa kazançları...
ZİRVEDEKİ FUTBOLCU DEĞİŞMEDİ
Forbes’in yayımladığı listeye göre Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, elde ettiği gelirle zirvede yer aldı. Reklam anlaşmaları ve kulüp geliriyle birlikte toplam kazancı milyon dolarları bulan Ronaldo, spor dünyasındaki ekonomik gücünü bir kez daha kanıtladı.
EFSANE İSİM KAZANCIYLA DUDAK UÇUKLATTI
NBA’in efsane ismi Stephen Curry, 2024 yılı içinde 4.000 üçlük barajını aşarak NBA tarihine geçti. Sahada sergilediği performans kadar kazandığı parayla da gündemde olan Curry, yaklaşık 156 milyon dolarlık (yaklaşık 117 milyon sterlin) geliriyle listenin ikinci sırasında yer aldı.
GELİRİYLE ZİRVEYE YAKLAŞTI
İngiliz boksör Tyson Fury, Aralık ayında dünya ağır sıklet şampiyonluk unvanını Ukraynalı Oleksandr Usyk’e kaptırmış olsa da, mali anlamda kayıpta değil. 146 milyon dolar (yaklaşık 109 milyon sterlin) kazançla listenin üçüncü basamağında kendine yer buldu.
LİSTEDE SÜRPRİZ İSİMLER DE YER ALIYOR
Listede futbol ve basketbolun yanı sıra beyzbol ve golf gibi diğer spor dallarından da yıldız isimler bulunuyor. Bu da sporun birçok alanında devasa ekonomik hareketlilik yaşandığını gözler önüne serdi. Forbes'in listesi, spor dünyasında sadece başarı değil, markalaşma ve küresel etki gücünün de ne denli büyük bir gelir kapısı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN 30 SPORCUSU
1-Cristiano Ronaldo- Futbol- Portekiz- 275 Milyon Dolar
2-Stephen Curry-Basketbol-Amerika Birleşik Devletleri- 156 Milyon Dolar
3-Tyson Öfkesi-Boks-Birleşik Krallık- 146 Milyon Dolar
4-Dak Prescott-Futbol-Amerika Birleşik Devletleri-137 Milyon Dolar
5-Lionel Messi-Futbol-Arjantin-135 Milyon Dolar
6-LeBron James-Basketbol- Amerika Birleşik Devletleri-133,8 Milyon Dolar
7-Juan Soto-Beyzbol-Dominik Cumhuriyeti-114 Milyon Dolar
8-Karim Benzema-Futbol-Fransa-104 Milyon Dolar
9-Şohei Ohtani-Beyzbol-Japonya-102,5 Milyon Dolar
10-Kevin Durant-Basketbol-Amerika Birleşik Devletleri-101,4 Milyon Dolar
11-Aleksandr Usık-Boks-Ukrayna-101 Milyon Dolar
12-Jon Rahm-Golf-İspanya-100 Milyon Dolar
13-Giannis Antetokounmpo-Basketbol-Yunanistan-94,4 Milyon Dolar
14-Scottie Scheffler-Golf-Amerika Birleşik Devletleri-92,5 Milyon Dolar
15-Deshaun Watson-Futbol-Amerika Birleşik Devletleri-91,8 Milyon Dolar
16-Kylian Mbappé-Futbol-Fransa-90 Milyon Dolar
17-Rory McIlroy-Golf-Birleşik Krallık-87,9 Milyon Dolar
18-Patrick Mahomes-Futbol-Amerika Birleşik Devletleri- 86,8 Milyon Dolar
19-Ürdün Aşkı-Futbol-Amerika Birleşik Devletleri-83 Milyon Dolar
20-Jared Goff-Futbol-Amerika Birleşik Devletleri-80,8 Milyon Dolar
21-Trevor Lawrence-Futbol-Amerika Birleşik Devletleri-80,5 Milyon Dolar
22-Canelo Alvarez-Boks-Meksika-80 Milyon Dolar
23-Lewis Hamilton-Otomobil Yarışı-Birleşik Krallık-80 Milyon Dolar
24-Max Verstappen-Otomobil Yarışı-Hollanda-78 Milyon Dolar
25-Neymar-Futbol-Brezilya-76 Milyon Dolar
26-Justin Herbert-Futbol-Amerika Birleşik Devletleri-73,6 Milyon Dolar
27-Senin Tagovailoa'n-Futbol-Amerika Birleşik Devletleri-72,4 Milyon Dolar
28-Justin Jefferson-Futbol-Amerika Birleşik Devletleri-72,2 Milyon Dolar
29-Damian Lillard-Basketbol-Amerika Birleşik Devletleri-67,5 Milyon Dolar
30-Blake Snell-Beyzbol-Amerika Birleşik Devletleri-67,4 Milyon Dolar