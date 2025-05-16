En Zengin Sporcular Açıklandı: Kimse Bu Kadar Kazandığını Bilmiyordu! Listede Sürpriz İsimler Var

ZİRVEDEKİ FUTBOLCU DEĞİŞMEDİ

Forbes’in yayımladığı listeye göre Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, elde ettiği gelirle zirvede yer aldı. Reklam anlaşmaları ve kulüp geliriyle birlikte toplam kazancı milyon dolarları bulan Ronaldo, spor dünyasındaki ekonomik gücünü bir kez daha kanıtladı.

EFSANE İSİM KAZANCIYLA DUDAK UÇUKLATTI

NBA’in efsane ismi Stephen Curry, 2024 yılı içinde 4.000 üçlük barajını aşarak NBA tarihine geçti. Sahada sergilediği performans kadar kazandığı parayla da gündemde olan Curry, yaklaşık 156 milyon dolarlık (yaklaşık 117 milyon sterlin) geliriyle listenin ikinci sırasında yer aldı.

GELİRİYLE ZİRVEYE YAKLAŞTI

İngiliz boksör Tyson Fury, Aralık ayında dünya ağır sıklet şampiyonluk unvanını Ukraynalı Oleksandr Usyk’e kaptırmış olsa da, mali anlamda kayıpta değil. 146 milyon dolar (yaklaşık 109 milyon sterlin) kazançla listenin üçüncü basamağında kendine yer buldu.