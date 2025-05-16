En Zengin Sporcular Açıklandı: Kimse Bu Kadar Kazandığını Bilmiyordu! Listede Sürpriz İsimler Var

Forbes, spor dünyasının kasasını dolduran en zengin sporcuların isimlerini açıkladı. Zirvedeki ismin serveti dudak uçuklatırken, listede sürprizler de yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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En Zengin Sporcular Açıklandı: Kimse Bu Kadar Kazandığını Bilmiyordu! Listede Sürpriz İsimler Var - Resim: 1

Dünyaca ünlü iş ve ekonomi dergisi Forbes, dünyanın en çok kazanan, en zengin sporcularını açıkladı. Listede futbol, basketbol ve boks gibi popüler branşlardan tanıdık isimler yer alırken, astronomik rakamlar sporseverleri şaşkına çevirdi. İşte spor dünyasının en zengin yıldızlarının devasa kazançları...

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En Zengin Sporcular Açıklandı: Kimse Bu Kadar Kazandığını Bilmiyordu! Listede Sürpriz İsimler Var - Resim: 2

ZİRVEDEKİ FUTBOLCU DEĞİŞMEDİ

Forbes’in yayımladığı listeye göre Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, elde ettiği gelirle zirvede yer aldı. Reklam anlaşmaları ve kulüp geliriyle birlikte toplam kazancı milyon dolarları bulan Ronaldo, spor dünyasındaki ekonomik gücünü bir kez daha kanıtladı.

EFSANE İSİM KAZANCIYLA DUDAK UÇUKLATTI

NBA’in efsane ismi Stephen Curry, 2024 yılı içinde 4.000 üçlük barajını aşarak NBA tarihine geçti. Sahada sergilediği performans kadar kazandığı parayla da gündemde olan Curry, yaklaşık 156 milyon dolarlık (yaklaşık 117 milyon sterlin) geliriyle listenin ikinci sırasında yer aldı.

GELİRİYLE ZİRVEYE YAKLAŞTI

İngiliz boksör Tyson Fury, Aralık ayında dünya ağır sıklet şampiyonluk unvanını Ukraynalı Oleksandr Usyk’e kaptırmış olsa da, mali anlamda kayıpta değil. 146 milyon dolar (yaklaşık 109 milyon sterlin) kazançla listenin üçüncü basamağında kendine yer buldu.

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En Zengin Sporcular Açıklandı: Kimse Bu Kadar Kazandığını Bilmiyordu! Listede Sürpriz İsimler Var - Resim: 3

LİSTEDE SÜRPRİZ İSİMLER DE YER ALIYOR

Listede futbol ve basketbolun yanı sıra beyzbol ve golf gibi diğer spor dallarından da yıldız isimler bulunuyor. Bu da sporun birçok alanında devasa ekonomik hareketlilik yaşandığını gözler önüne serdi. Forbes'in listesi, spor dünyasında sadece başarı değil, markalaşma ve küresel etki gücünün de ne denli büyük bir gelir kapısı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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En Zengin Sporcular Açıklandı: Kimse Bu Kadar Kazandığını Bilmiyordu! Listede Sürpriz İsimler Var - Resim: 4

DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN 30 SPORCUSU

1-Cristiano Ronaldo- Futbol- Portekiz- 275 Milyon Dolar

2-Stephen Curry-Basketbol-Amerika Birleşik Devletleri- 156 Milyon Dolar

3-Tyson Öfkesi-Boks-Birleşik Krallık- 146 Milyon Dolar

4-Dak Prescott-Futbol-Amerika Birleşik Devletleri-137 Milyon Dolar

5-Lionel Messi-Futbol-Arjantin-135 Milyon Dolar

6-LeBron James-Basketbol- Amerika Birleşik Devletleri-133,8 Milyon Dolar

7-Juan Soto-Beyzbol-Dominik Cumhuriyeti-114 Milyon Dolar

8-Karim Benzema-Futbol-Fransa-104 Milyon Dolar

9-Şohei Ohtani-Beyzbol-Japonya-102,5 Milyon Dolar

10-Kevin Durant-Basketbol-Amerika Birleşik Devletleri-101,4 Milyon Dolar

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En Zengin Sporcular Açıklandı: Kimse Bu Kadar Kazandığını Bilmiyordu! Listede Sürpriz İsimler Var - Resim: 5

11-Aleksandr Usık-Boks-Ukrayna-101 Milyon Dolar

12-Jon Rahm-Golf-İspanya-100 Milyon Dolar

13-Giannis Antetokounmpo-Basketbol-Yunanistan-94,4 Milyon Dolar

14-Scottie Scheffler-Golf-Amerika Birleşik Devletleri-92,5 Milyon Dolar

15-Deshaun Watson-Futbol-Amerika Birleşik Devletleri-91,8 Milyon Dolar

16-Kylian Mbappé-Futbol-Fransa-90 Milyon Dolar

17-Rory McIlroy-Golf-Birleşik Krallık-87,9 Milyon Dolar

18-Patrick Mahomes-Futbol-Amerika Birleşik Devletleri- 86,8 Milyon Dolar

19-Ürdün Aşkı-Futbol-Amerika Birleşik Devletleri-83 Milyon Dolar

20-Jared Goff-Futbol-Amerika Birleşik Devletleri-80,8 Milyon Dolar

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En Zengin Sporcular Açıklandı: Kimse Bu Kadar Kazandığını Bilmiyordu! Listede Sürpriz İsimler Var - Resim: 6

21-Trevor Lawrence-Futbol-Amerika Birleşik Devletleri-80,5 Milyon Dolar

22-Canelo Alvarez-Boks-Meksika-80 Milyon Dolar

23-Lewis Hamilton-Otomobil Yarışı-Birleşik Krallık-80 Milyon Dolar

24-Max Verstappen-Otomobil Yarışı-Hollanda-78 Milyon Dolar

25-Neymar-Futbol-Brezilya-76 Milyon Dolar

26-Justin Herbert-Futbol-Amerika Birleşik Devletleri-73,6 Milyon Dolar

27-Senin Tagovailoa'n-Futbol-Amerika Birleşik Devletleri-72,4 Milyon Dolar

28-Justin Jefferson-Futbol-Amerika Birleşik Devletleri-72,2 Milyon Dolar

29-Damian Lillard-Basketbol-Amerika Birleşik Devletleri-67,5 Milyon Dolar

30-Blake Snell-Beyzbol-Amerika Birleşik Devletleri-67,4 Milyon Dolar

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