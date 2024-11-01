Arda Kardeşler'den Dikkat Çeken Hamle! Tepkilerin Ardından Harekete Geçti
FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından sosyal medyadan epey tepki alırken, ölüm tehditleri de aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Galatasaray'ın galibiyetiyle 2-1 sona eren Beşiktaş derbisindeki yönetimiyle ilgili büyük eleştiri alan FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, ölüm tehditleri aldığını bildirdi.
Fanatik gazetesinden Umut Eken'in haberine göre, Arda Kardeşler, ölüm tehditleriyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kardeşler, telefonuna gelen tehdit mesajları ve arama kayıtlarını avukatı aracılığıyla savcılığa iletti.
Savcılık soruşturma başlatıyor.
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