Arda Kardeşler'den Dikkat Çeken Hamle! Tepkilerin Ardından Harekete Geçti

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından sosyal medyadan epey tepki alırken, ölüm tehditleri de aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

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Arda Kardeşler'den Dikkat Çeken Hamle! Tepkilerin Ardından Harekete Geçti

Galatasaray'ın galibiyetiyle 2-1 sona eren Beşiktaş derbisindeki yönetimiyle ilgili büyük eleştiri alan FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, ölüm tehditleri aldığını bildirdi.

Arda Kardeşler'den Dikkat Çeken Hamle! Tepkilerin Ardından Harekete Geçti - Resim : 1

Fanatik gazetesinden Umut Eken'in haberine göre, Arda Kardeşler, ölüm tehditleriyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kardeşler, telefonuna gelen tehdit mesajları ve arama kayıtlarını avukatı aracılığıyla savcılığa iletti.

Savcılık soruşturma başlatıyor.

Arda Kardeşler'den Dikkat Çeken Hamle! Tepkilerin Ardından Harekete Geçti - Resim : 2

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