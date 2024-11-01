Fenerbahçe Öyle Bir Şey Yaptı ki... Rakipleri Çılgına Dönecek

Süper Lig'in devlerinden Fenerbahçe, yeni takım otobüsüne kavuştu. Dün tesislerde yapılan törenle yeni otobüs kulübe teslim edildi.

Sarı-Lacivertliler resmi hesabından yaptığı paylaşımla yeni takım otobüsünü tanıtan bir video paylaşılırken, otobüsteki bazı detaylar dikkat çekti.

O DETAY RAKİPLERİ ÇILGINA DÖNDÜRECEK

Son teknolojiyle donatılan ve takımın istekleri doğrultusunda düzenlenen otobüsün dış kaplamasındaki o detay ise çok konuşulacak.

Yeni takım otobüsünün arka tarafında Sarı lacivertli kulübün 1959 yılı öncesi şampiyonluklarını simgeleyen '28 şampiyonluk kupası' görseli, dikkat çekti. Yine Fenerbahçe logosunun üstünde de 28 şampiyonluğu temsil eden 5 yıldız kullanıldı. Uzun süredir spor kamuoyunu meşgul eden tartışmada Fenerbahçe yeni bir adım atmış oldu.

ŞAMPİYONLUK SAYISI TARTIŞMASI

Başta Galatasaray olmak üzere bazı Süper Lig kulüpleri 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılmaması gerektiği yönünde fikir belirtirken, Fenerbahçe uzun yıllardır bu şampiyonlukların sayılması konusunda çalışmalar yürütüyor ve resmi olmayan takım ürünlerinde 5 yıldız kullanmayı tercih ediyor.

Fenerbahçe’nin resmi şampiyonluk sayısı 19 iken kulüp sayısı 28 olarak kabul ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem