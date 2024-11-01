Derbi Sonrası Muhabirin Burnunu Kırmıştı: Sezgin Gülnar'ın Cezası Belli Oldu

Galatasaray-Beşiktaş derbisinden sonra muhabir Emre Kaplan'a saldıran Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şoförünün cezası belli oldu. PFDK açıklamasında Sezgin Gülnar'a 120 gün hak mahrumiyeti verildiğini duyurdu.

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Derbi Sonrası Muhabirin Burnunu Kırmıştı: Sezgin Gülnar'ın Cezası Belli Oldu

PFDK, Beşiktaş görevlisi Sezgin Gülnar'a Galatasaray derbisinin ardından basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca 120 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Öte yandan PFDK, Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak ve Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'a "yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi" nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 200.000 TL para cezası verdi.

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