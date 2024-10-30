Galatasaray-Beşiktaş Derbisinin Ardından Çok Konuşulacak İddia! TFF, Arda Kardeşler'in Fişini Çekti

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin yankıları devam ediyor. Beşiktaş'ın derbiye ilişkin Galatasaray, hakem Arda Kardeşler ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) hedef aldığı sert açıklamasından sonra dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre; Arda Kardeşler'e devre arasına kadar bir daha maç verilmeyecek.

Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Barış Alper Yılmaz'a vermediği iddia edilen kırmızı kartlarla maçın seyrini değiştirdiği Beşiktaş tarafından ifade edilen Arda Kardeşler'in ayrıca tüm takdir haklarını yine Galatasaray'dan yana kullandığı iddia edilmişti.