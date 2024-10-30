Galatasaray-Beşiktaş Derbisinin Ardından Çok Konuşulacak İddia! TFF, Arda Kardeşler'in Fişini Çekti

Olaylı derbiden sonra hem Beşiktaş hem de Galatasaray cephesinden zehir zemberek açıklamalar gelmişti. İddiaya göre TFF, tepkilerin odağındaki hakem Arda Kardeşler hakkında kararını verdi.

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Galatasaray-Beşiktaş Derbisinin Ardından Çok Konuşulacak İddia! TFF, Arda Kardeşler'in Fişini Çekti

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin yankıları devam ediyor. Beşiktaş'ın derbiye ilişkin Galatasaray, hakem Arda Kardeşler ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) hedef aldığı sert açıklamasından sonra dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray-Beşiktaş Derbisinin Ardından Çok Konuşulacak İddia! TFF, Arda Kardeşler'in Fişini Çekti - Resim : 1

İddiaya göre; Arda Kardeşler'e devre arasına kadar bir daha maç verilmeyecek.

Galatasaray-Beşiktaş Derbisinin Ardından Çok Konuşulacak İddia! TFF, Arda Kardeşler'in Fişini Çekti - Resim : 2

Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Barış Alper Yılmaz'a vermediği iddia edilen kırmızı kartlarla maçın seyrini değiştirdiği Beşiktaş tarafından ifade edilen Arda Kardeşler'in ayrıca tüm takdir haklarını yine Galatasaray'dan yana kullandığı iddia edilmişti.

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