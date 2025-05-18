Süper Lig'de Sergen Yalçın Sürprizi

Türk futbolunun öne çıkan teknik direktörlerinden Sergen Yalçın, yeniden Süper Lig sahnesine dönmeye hazırlanıyor. Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra bir süredir sessizliğini koruyan deneyimli çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerine yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

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Süper Lig'de Sergen Yalçın Sürprizi

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un, teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi. Kulüp yönetiminin, boşalan teknik direktörlük koltuğu için Sergen Yalçın ile temas kurduğu belirtildi. 52 yaşındaki teknik adamın, Karadeniz temsilcisinde görev yapmaya sıcak baktığı ifade edildi.

TEKNİK EKİBİNİ OLUŞTURMAYA BAŞLADI

Son olarak geçen sezonun ikinci yarısında Antalyaspor’da görev alan Sergen Yalçın, sezon bitiminde kulüpten ayrılmıştı. Yaklaşık bir yıldır dinlenme sürecinde olan Yalçın’ın, yeniden saha kenarına dönmek için hazırlıklara başladığı ve teknik ekibini oluşturmaya başladığı bildirildi.

Süper Lig'de Sergen Yalçın Sürprizi - Resim : 1

KUPALI KARİYERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde bugüne kadar Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor gibi kulüplerde görev aldı. En parlak dönemini ise Beşiktaş’ta yaşadı. Siyah-beyazlı ekibin başında 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Yalçın, yeniden iddialı bir takım kurmaya hazırlanıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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